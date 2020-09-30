Погода 1 октября в Украине будет чрезвычайно сырой и дождливой, в целом — по-настоящему осенней.
Об этом предупреждает народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
В западных, северных и южных регионах Украины в четверг пройдут дожди с сильным порывистым ветром.
А восточных областях и Днепропетровской области завтра будет без осадков, однако регион “атакует” сильный ветер.
Температура воздуха в четверг поднимается до +15…+18 градусов, на юге до +17…+20 градусов, в западных областях до +13…+16 градусов.
В Киеве 1 октября ожидается сырая, облачная погода. Температура воздуха немного поднимется до 17 градусов тепла.
Но на выходных температура воздуха поднимется до +20 градусом.
«Однако в течение недели все же будет преобладать влажная погода, так что зонты, дождевики и брендовые калоши далеко не прячьте», — написала Наталка Диденко.
Как мы уже рассказывали ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь — украинцев ждет еще неделя «бабьего лета», но концу месяца уже прогнозируются дожди со снегом.
А также, по Херсонской области пронесся мощный торнадо, который атаковал населенный пункт Великая Александровка. Он понес серьезный ущерб.