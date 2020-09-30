Погода 1 октября в Украине будет чрезвычайно сырой и дождливой, в целом — по-настоящему осенней.

Об этом предупреждает народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В западных, северных и южных регионах Украины в четверг пройдут дожди с сильным порывистым ветром.

А восточных областях и Днепропетровской области завтра будет без осадков, однако регион “атакует” сильный ветер.

Температура воздуха в четверг поднимается до +15…+18 градусов, на юге до +17…+20 градусов, в западных областях до +13…+16 градусов.

В Киеве 1 октября ожидается сырая, облачная погода. Температура воздуха немного поднимется до 17 градусов тепла.

Но на выходных температура воздуха поднимется до +20 градусом.

«Однако в течение недели все же будет преобладать влажная погода, так что зонты, дождевики и брендовые калоши далеко не прячьте», — написала Наталка Диденко.

Как мы уже рассказывали ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь — украинцев ждет еще неделя «бабьего лета», но концу месяца уже прогнозируются дожди со снегом.

А также, по Херсонской области пронесся мощный торнадо, который атаковал населенный пункт Великая Александровка. Он понес серьезный ущерб.