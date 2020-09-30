Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ему диагностировали онкологию.

Соответствующее признание он опубликовал в Facebook.

Политик отметил, что активно борется с болезнью. Так, по его словам, он уже перенес операцию, а впереди у него химиотерапия:

«В день Веры, Надежды, Любви закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди – химиотерапия. Дорогие друзья, все будет хорошо. Потому что я знаю, как вас много и как мы вместе сильны. Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой».

Как сообщалось ранее, пятый президент Украины Петр Порошенко заболел коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Ранее положительный тест на COVID-19 получил мэр Тернополя Сергей Надал.