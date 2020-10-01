Вячеслав Золочевский – единственный курсант, которому удалось выжить в катастрофе Ан-26 под Чугуевом 25 сентября, до сих пор лечится в военном госпитале Харькова, но врачи констатируют, его состояние улучшается.

Об этом со ссылкой на мать Вячеслава передает ТСН.

Женщина говорит, в госпитале ее сыном занимается внимательный и чуткий медицинский персонал:

«Спасибо всем огромное за поддержку. Славко все еще в госпитале. Спасибо очень всему персоналу госпиталя за внимание, чуткость. Лечение продолжается. Самочувствие сына с каждым днем лучше».

Отметим, Вячеслава во время катастрофа прижало фюзеляжем, на какое-то время он потерял сознание. Когда пришел в себя, выполз из горящего самолета и бросился спасать однокурсника – Виталия Вильхового, к сожалению, тот умер.

Как сообщалось ранее, эксперт госпредприятия «Антонов» опроверг версию крушения Ан-26 с курсантами из-за отказа двигателя и перегруженности.

Штурман Алексей Остапенко, который погиб 25 сентября во время авиакатастрофы под Чугуевом, за несколько минут до трагедии отправил 7-летней дочери последнее сообщение: «Не переживай, все хорошо».