Экс-политзаключенный Кремля, Владимир Балух, который после жестокого нападения в Киеве, находился в медикаментозном сне, пришел в себя.

Подробности на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

Она передала последние новости о состоянии Балуха от врачей.

«Пациент стабилен, открывает глаза, двигает руками и ногами! Динамика положительная! Нужно время! Занимаемся», – написала Геращенко.

Ранее, Геращенко сообщала, что Балух находится в стабильном состоянии, но у него «полного сознания еще нет». Бывшего узника Кремля готовили к самостоятельному дыханию.

Как мы уже рассказывали ранее, следствие рассматривает 4 версии нападения на бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Тем временем, подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху Днепровский районный суд арестовал на два месяца.