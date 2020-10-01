Восстановить подачу воды в оккупированный Крым через Северо-Крымский канал — невозможно.

Такое заявление сделал профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, академик Академии экономических наук Украины, эксперт Крымскотатарского ресурсного центра Евгений Хлобыстов, передает УНИАН.

Он пояснил, что за шесть лет канал пришел в негодность и его восстановление потребует значительных средств.

В то же врем, оккупанты лукавят, заявляя, якобы проблема связана только с перекрытием Киевом канала в 2014 году.

«Главным мотивом Украины по его перекрытию было то, что эта вода поступала для сельскохозяйственных и промышленных целей. Для наполнения водохранилищ канал был вспомогательным или резервным источником», – сказал ученый.

Хлобыстов напомнил, что основной задачей канала не было обеспечение водой городов и поселков. В то же время сложившуюся на полуострове ситуацию он объясняет в том числе и процессами изменения климата, а также ростом населения и милитаризацией его территории.

Как мы уже рассказывали ранее, в оккупированном Крыму у местных жителей из кранов потекла вода черного цвета. Все это происходит на фоне катастрофической проблем с пресной водой на полуострове.

Тем временем, в СНБО считают, что Украина не сможет вести войну на два фронта — на Донбассе и в Крыму, поэтому касательно полуострова Украина будет придерживаться политики международных санкций.