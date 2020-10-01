В Украине официально объявили вторую волну COVID-19, несмотря на это, до сих пор за счет средств Фонда борьбы с коронавирусом не закупили ни одного аппарата искусственной вентиляции легких.

Об этом в интервью «Украинскому радио» заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Как известно, для наполнения Фонда борьбы с COVID-19 в свое время были перенаправлены средства из многих других бюджетных программ. Несмотря на то, что эпидемию мы не преодолели, ситуация только ухудшилась, часть фонда уже направлена ​​на инфраструктурные проекты. При этом чиновники не удосужились закупить аппараты ИВЛ.

По словам Пацкана, ситуация с цифрами по состоянию на 24 сентября такая — COVID-фонд составлял 66 млрд грн, фактических расходов уже есть на 25 млрд грн.

На что пошли эти 25 млрд? 12,6 млрд грн — на строительство дорог и амбулаторий, 9,2 млрд грн — выплаты по безработице, частичной безработице, на детей ФОП, страховые выплаты и материальную помощь медикам, 2,8 млрд грн — доплата к зарплате МВД, Минздрава и исполнительной службы, 289 млн грн — закупка оборудования, средств индивидуальной защиты. По 6 бюджетным программам расходы на 12,6 млрд грн не осуществлялись. Одна из программ — доплата медикам, работающим в коммунальных медицинских учреждениях — началась только с сентября. Почему? Каким образом? Кто спланировал и спрогнозировал, что тем, кто работает в некоммунальных, нужно доплачивать, а тем, кто в коммунальных — не нужно. Я бы наоборот максимально сейчас стимулировал медиков», — говорит председатель Счетной палаты.

При этом он признался, что есть проблема с закупкой аппаратов ИВЛ:

«Сейчас проходят тендеры на общую сумму 1,5 млрд грн. Два тендера — на 630 млн грн на закупку 20 стационарных агиографических рентгеновских цифровых систем и 6 тендеров на 913 млн грн — на закупку 60 компьютерных томографов для опорных больниц. ИВЛ должны были закупить, объявили было тендер на закупку 100 аппаратов, срок поставки был до 30 октября. Первый тендер был объявлен на 16 июля, провели аукцион — должны были до 15 сентября закупить 50 ИВЛ. На него вышли 6 участников — всего 2 предложили товары, которые соответствовали требованиям, но впоследствии оказалось, что первый поставщик не имел опыта поставки соответствующих товаров, а второй имел факты невыполнения предварительных договоров. Сейчас опять новый тендер. ИВЛ закупали по-другому, не из COVID-фонда — и меценаты, и государственные органы, в том числе МВД, для себя закупали. Из COVID-фонда ИВЛ на сегодня не закуплены».

Как сообщалось ранее, международная группа исследователей из США и Китая провела ряд экспериментов и выяснила, что антиоксидант каталаза, который вырабатывается естественным путем, может стать эффективным средством против COVID-19.

Напомним, в Украине вторые сутки фиксируют свыше 4 тысяч случаев заболевания COVID-19.