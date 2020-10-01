В октябре украинцев ждет призыв в армию, переход на «зимнее» время и «смерть» старых денег.

Zavtra собрало все важную информацию о том, как изменится жизнь в Украине с 1 октября.

С 1 октября в Украине перестают быть платежным средством монеты номиналом 25 копеек, бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривны образца 1996 года.

В Национальном банке планируют полностью изъять их из обращения. При отсутствии монет номиналом 25 копеек при наличных расчетах могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары, работы или услуги (к суммам, кратных 10 копейкам).

С 1 октября эти деньги не будут принимать в расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк изымет их из наличного обращения. Повторим, с 1 октября все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить их принимать.

Украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

во всех украинских банках – в течение одного года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2021-го включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2023 включительно.

Осенний призыв 2020

1 октября стартовал осенний призыв на срочную службу в армию. Он продлится до конца декабря 2020 года. В ряды Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничных войск планируют призвать более 13 тысяч человек:

В ВСУ – 7500 человек;

В Нацгвардию – 4970 человек;

В Госпогранслужбу – 500 человек;

В Госспецтрансслужбу – 600 человек.

Наибольшее количество призывников ожидают в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской областях и Киеве.

Тарифы

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, в октябре цена на газ будет колебаться в районе от 4700 до 5000 гривен за кубометр.

Таким образом, тарифы на газ в октябре останутся без изменений. «Нафтогаз» сохранил цены на уровне 4,7 грн/кубометр в рамках пакета «Месячный» и 5,24 грн кубометр в рамках тарифа «Годовой».

Изменений в других тарифах за коммуналку также не предвидится (повышения тарифов на электричество с 1 октября не состоится).

Водители должны включить дневные ходовые огни/ближний свет фар

С 1 октября до 1 мая на авто за городом должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар. В холодное время года на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар.

Когда переводят стрелки часов

Стрелки часов на час назад переводят в воскресенье, 25 октября.