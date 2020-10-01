Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Днепровского района Киева, округ №46.

Должность: Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

Депутатская фракция «Солідарність».

Биография, семья, хобби

Родился 1 мая 1973 года в Киеве. Жена — Анна Криворучко, в семье двое сыновей, Роман и Назар.

Образование

Среднее образование получил в столичной школе №207.

В 1995 году — С отличием окончил Институт журналистики Киевского университета им. Т. Г. Шевченко,

В 1996 году — факультет общественных наук Национального университета «Киево-Могилянская Академия».

В 2007 году — Окончил Институт политических наук НАН Украины (магистр государственного управления).

В 2013 году — Национальный авиационный университет, специальность «международная экономика».

Трудовая деятельность

1997-2001 гг. — директор представительства компании «Квадра Пак» в Украине.

2001-2009 гг. — генеральный директор ООО «Квинта».

В 2009г. — советник председателя Днепровского районного совета.

2009-2010 гг. — и. о. заместителя председателя Днепровской районной государственной администрации.

В 2011г. — руководитель ГП «Национальный проект «Воздушный экспресс».

2011-2013 гг. — генеральный директор ГП «Государственная инвестиционная компания».

2013-2014 гг. — директор ООО «АЙ КЬЮ ЭС».

С 2017 — заместитель директора в компаниях «Арсенал-строй монтаж» и «Глобус Логистик».

Общественная деятельность

2006-2010 гг. — депутат Днепровского районного совета (с 2009 г.. Был советником председателя Днепровского райсовета).

Был членом партии «ПОРА» и возглавлял ее ячейку в Днепровском районе столицы.

С 2015 гг. — заместитель исполнительного директора благотворительного фонда «Днепровская сила».

Компромат

Тарас Криворучко невольно стал зачинщиком скандала в Киевсовете на тему о сексуальных меньшинствах, после чего произошла массовая драка.

Тарас Криворучко оказался замешан в земельном скандале, пытаясь сорвать строительство магазина компанией «Ллойд Транс», которая имела на это все разрешительные документы.

Декларация

В 2018 году Тарас Криворучко задекларировал 16 тыс долларов и 3 тыс евро наличными. Жена — 12 тыс долларов наличными.

Общий доход депутата составил 2,4 млн грн — 95 тыс грн заработной платы (в компаниях «Арсенал-строй монтаж» и «Глобус-Логистик», более 2,3 млн грн — доход от отчуждения недвижимого имущества.

Из недвижимого имущества семьи принадлежит две квартиры, в Киеве и Сумах. Еще одна квартира в Киеве — объект незавершенного строительства.

У Тараса Криворучко есть два автомобиля — Subaru XV и Subaru Outback, у жены — Mazda3.

Ссылки

Общественная приемная: ул. Сулеймана Стальского, четырнадцатый (044) 338-45-01

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/kryvoruchkotaras

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/tkryvoruchko

Отчет за 2018 год.