Больше всего голосов на местных выборах получат 4 парламентские партии.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

По данным опроса партию «Слуга народа» 15,5% поддерживают тех, кто определился и намерен прийти на выборы, «Европейская солидарность» — 11,4%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,4%, «Батькивщина» — 8,3%.

Партию «За майбутне» поддерживают 6,2% избирателей, Радикальную партию Олега Ляшко — 4,9%, «Наш край» — 3,1%, УДАР Виталия Кличко — 3,1%, ВО «Свобода» — 3,0%, партию Шария — 2,5%, партию «Сила и честь» — 2,0%, партии «Пропозиция» и «Голос» — по 1,8%, партию «Перемога Пальчевского» — 1,7%.

Местные выборы в Украине: календарь, даты и важные правила

Социологи отмечают, возможное обострение ситуации с COVID-19 оказывает негативное влияние на активность избирателей — только 45% из них заявляют о своей готовности принять участие в выборах. 23% затрудняются (50/50), 10% заявляют о своем возможном участии, 21% — о маловероятной.

При этом треть опрошенных (в прошлый раз — четверть) надеются на положительные сдвиги в городах и селах после 25 октября. Половина считает, что ничего не изменится, только 7% ожидают ухудшения.

Ранее опрос фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова показывал, что голосовать на местных выборах в Украине, которые пройдут 25 октября, планируют 41,2% украинцев.