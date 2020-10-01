Скандальное заявление Витольда Фокина касательно “отсутствия” войны на Донбассе может быть вызвана его “длительным отсутствием в информационном поле”.

Такое мнение выразил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает ТСН.

Также Кравчук сообщил, что он стремился не нагнетать ситуацию вокруг заявлений Фокина, поэтому провел с ним разговор.

«Знали или не знали, что такая позиция Витольда Павловича? Ну а кто ее мог знать, если он нигде не участвовал в таких политических дебатах, вы его что видели где-то на телешоу до этого? Видели? Нет. То есть определить его позицию, я не знаю, могли не могли. Как и неправильно говорить, когда начали такое говорить, мол, Фокин выражает позиции президента или Ермака, или еще кого-то. Ну это уже полная ерунда. Президент открыто участвует во всех переговорах, выступает. Что, ему нужен какой-то спикер, в данном случае в виде члена делегации ТКГ?», — отметил он.

По словам Кравчука, вопрос замены Фокина пока не обсуждался. Он не уверен, что это нужно делать прямо сейчас, но обещает при необходимости принимать активное участие в назначении.

«Главная задача, которая была поставлена перед Витольд Павлович, — это установить информационные и другие контакты, или, как это еще называют, дискуссии на уровне гражданского общества, или пока на уровне политикума, на уровне людей, которые вышли из оккупированных территорий Донбасса. А их 1,7 млн, живущих на подконтрольной Украине территории. А те живут на неподконтрольной. И установить между ними контакт и дискуссии, и искать, как лучше решить основной вопрос — мира. Ну, пока нам это не удалось. И я не думаю, что это так просто и так легко сделать, как бы этого хотелось. Поэтому я не вижу такой быстрой реакции, чтобы завтра искать замену. Мы подумаем над этим вопросом», — резюмировал Кравчук.

Как мы уже сообщали ранее, стало известно, кто может стать спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Тем временем, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин отстранен.