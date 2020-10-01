30 сентября на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Впервые за долгое время есть раненый.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Боевики вели обстрел из стрелкового оружия в районе Авдеевки, с автоматического станкового гранатомета в районе Новотроицкого, из стрелкового оружия возле Новоалександровки, стрелкового оружия и подствольного гранатомета — у Золотого, а в районе Хутора Вольный — применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Кроме того, в районах населенного пункта Зайцево, поселка Мироновский, Новотошковского противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

В результате вражеского обстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Пострадавшего госпитализировали.

1 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня у Станицы Луганской.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак накануне заявил, что на оккупированном Донбассе могут снова возобновиться активные боевые действия.

30 сентября стало известно, что первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин отстранен.