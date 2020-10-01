30 сентября на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Впервые за долгое время есть раненый.
Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.
Боевики вели обстрел из стрелкового оружия в районе Авдеевки, с автоматического станкового гранатомета в районе Новотроицкого, из стрелкового оружия возле Новоалександровки, стрелкового оружия и подствольного гранатомета — у Золотого, а в районе Хутора Вольный — применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.
Кроме того, в районах населенного пункта Зайцево, поселка Мироновский, Новотошковского противник открывал огонь из гранатометов различных систем.
В результате вражеского обстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Пострадавшего госпитализировали.
1 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня у Станицы Луганской.
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Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Mittwoch, 30. September 2020
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак накануне заявил, что на оккупированном Донбассе могут снова возобновиться активные боевые действия.
30 сентября стало известно, что первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин отстранен.