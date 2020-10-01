В Киевской области уже 26 школ полностью переведены на дистанционное обучение, а еще 94 частично закрыты из-за случаев выявления COVID-19.

Подробности сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

В целом в области, по состоянию на 1 октября, в 126 учебных заведениях выявлены 141 ученик и 160 преподавателей, которые болеют СOVID-19.

«В связи с выявленными подтвержденными случаями заболевания на самоизоляции находятся 164 отдельных классов в 94 учебных заведениях (4068 учеников и работников). Полностью переведены на дистанционную форму обучения 26 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются и работают 10037 участников образовательного процесса», — сообщает пресс-служба.

После периода самоизоляции полностью к очной форме обучения вернулись 20 заведений общего среднего образования и 16 заведений, в которых на дистанционном обучении находились отдельные классы.

Всего в учреждения образования после самоизоляции вернулись 12008 школьников.

Также, после карантина открылись девять учреждений дошкольного образования, еще шесть находятся на карантине.

Как мы уже рассказывали ранее, 28 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование — два региона отнесли к «красной» карантинной зоне.

Тем временем, в украинских школах на период онлайн-обучения разрешили по некоторым предметам не ставить оценки по 12-бальной шкале.