Председателю Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилу Саакашвили угрожали расправой в ресторане Fabius в Киеве.

Подробности сообщает издание «Страна».

В их распоряжении оказалось видео с камеры наблюдения в ресторане, неизвестный мужчина прокрался в зал, где отдыхал Саакашвили, и вооруженный заточкой, начал ему угрожать.

«Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется», – рассказал источник.

На камере видно, как к столу, где обедает Саакашвили, неторопливо подходит мужчина и начинает что-то говорить. В это время трое мужчин блокируют доступ к столу. Через некоторое время злоумышленник уходит.

По пути назад он приближается к Саакашвили и что-то говорит, делая жест рукой. Политик встает и что-то ему отвечает, после чего незваный гость идет к выходу.

Как мы уже рассказывали ранее, Михеила Саакашвили могут выдвинуть на пост премьер-министра Грузии.

А также, глава Исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеил Саакашвили решил вернуться в Грузию.