Народный депутат от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич утверждает, что второй раз заболела COVID-19.

Об этом она написала в Facebook.

«Сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат.

Прошу всех, кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней, связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция», — пишет она.

Она также добавила, что уже болела COVID-19 полгода назад и в тяжелой форме — была на кислородном обеспечении.

«Из симптомов пока только сильная усталость …. Обоняния или вкуса изменений не чувствую, они у меня еще после прошлого раза не появились», — добавила она.

Накануне стало известно, что COVID-19 заболел и лидер «Европейской солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что остановить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции такими темпами в Украине, может помочь только жесткое соблюдение всех карантинных ограничений.