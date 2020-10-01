Алексей Навальный заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал в интервью изданию Der Spiegel.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, у меня нет других версий произошедшего», — сказал Навальный.

Несмотря на произошедшее, Алексей Навальный добавил, что намерен вернуться в Россию: «Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!».

Издание отмечает, что сейчас Навальный передвигается в сопровождении охраны. В отношении него также усилили меры предосторожности, к примеру, воду, которую дали политику во время интервью, выбрали случайным образом из холодильника в редакции издания.

Как известно, Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом — это подтвердили лаборатории Германии, но в Кремле утверждают, что оппозиционер мог сам отравиться «Новичком». Не так давно Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал Навального «простым баламутом в интернете», а также предполагал, что тот мог сам принять «Новичок», который могли завезти из Латвии, где живет один из его изобретателей.

Ранее СМИ сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите», где он проходил лечение после отравления.