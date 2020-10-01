Международная группа исследователей из США и Китая провела ряд экспериментов и выяснила, что антиоксидант каталаза, который вырабатывается естественным путем, может стать эффективным средством против COVID-19.

Об этом со ссылкой на журнал Advanced Materials пишет РИА Новости.

Ученые отмечают, что каталаза может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсического воздействия. Также фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов, предотвращая цитокиновый шторм и опасное системное воспаление (осложнение COVID-19).

Кроме того, антиоксидант помогает защитить клетки, которые выстилают внутреннюю поверхность альвеол в легких, от повреждений в ходе окисления.

Как указывают ученые, преимуществом терапевтического средства на основе каталазы является простота его изготовления и низкая стоимость производства.

Напомним, в Украине вторые сутки фиксируют свыше 4 тысяч случаев заболевания COVID-19.

30 сентября народный депутат от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич призналась, что второй раз заболела COVID-19.