Коронавирусная инфекция COVID-19 в пять раз опаснее самого опасного штамма гриппа.

Такое заявление сделал ведущий специалист Медицинского центра Тель-Авива в области лечения инфекционных заболеваний доктор Евгений Качман, передает РБК.

Известный медик подчеркнул, что не следует относиться к новому вирусу легкомысленно.

«Врачи привыкли оперировать фактами. А факт в том, что от сезонного гриппа, даже наиболее сильного, смертность населения в пределах 1%, а то и меньше. Тогда как от COVID-19 – примерно в пять раз больше», – сказал он.

Также он отметил, что осложнений от перенесенного коронавируса в несколько раз больше, чем даже от серьезного гриппа.

«У меня большой опыт лечения больных гриппом, и могу с уверенностью сказать – коронавирус куда более серьезный. Большая проблема в том, что он вызывает полиорганную недостаточность: могут страдать не только легкие, но и сердце, сосуды,

почки, головной мозг», – напомнил медик.

Также Качман отметил, что наличие патологических заболеваний и иммунитет человека определят, в какой форме у пациента будет проходить болезнь.

Существуют определенные группы риска и на течение болезни влияют возраст, состояние иммунитета, целый ряд хронических заболеваний. Наиболее часто встречаются сопутствующие состояния, которые вызывают осложнения при COVID-19, – бронхолегочные заболевания, ожирение, диабет, гипертония, все метаболические и иммунные расстройства.

Как мы уже рассказывали ранее, сезонный грипп может «подвинуть» коронавирусную инфекцию COVID-19 во время осеннего сезона респираторных заболеваний.

А также, осенью и зимой 2020-2021 годов помимо коронавируса украинцев будет «косить» один из самых страшных штаммов гриппа — вирус A/Hong Kong (H3N2).