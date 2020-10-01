В Луганской области продолжают ликвидировать лесные пожары в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах. Погибли уже 4 человека. Ситуацию усугубляет сильный ветер, он разносит огонь.

Подробности сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, погибли 4 человека (3 гражданских, 1 работник лесхоза), госпитализированы 10 человек. По оперативным данным эвакуированы 120 человек.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до​​Северодонецка, там лесные пожары могут уничтожить 22 населенных пункта.

Основные очаги лесных пожаров:

Между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) локализован на площади 8 га.

Между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район) — возгорание камыша и сухой травы на площади более 20 га. Эвакуация не проводилась.

В районе Трехизбенки (Новоайдарский район) — из-за сильного ветра (20 м/с) по лесным массивам огонь распространился на Северодонецк. По данным лесхозов, огонь прошел около 8,8 тыс. га). Спасатели на окраине Северодонецка осуществляют тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий. Пожары на заводе антисептиков, где хранится 30 тонн спирта и на хлораторной насосной станции ликвидированы (хранится 280 кг хлора). В настоящее время распространения огня в сторону Северодонецка нет.

В районе село Ольховое (Станично-Луганский район) — огонь прошел 200 га леса.

В районе села Болотенное (Станично-Луганский район) — возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности.

Вблизи сел Лобочеве, Геёвка (Станично-Луганский район) — лесной пожар на площади 300 га.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь пройденная огнем всех шести ячеек составляет около 9,3 тыс. гектаров.

Убытки, количество уничтоженных и поврежденных строений, уточняется.

К сожалению, синоптики прогнозируют на 1 октября в Луганской области порывы ветра до 20 м/с.

С 27 сентября спасатели ликвидировали масштабный лесной пожар, который вспыхнул в Краматорске. На месте ЧП работали 12 пожарно-спасательных отрядов.