В Луганской области уже 146 пожаров в природных экосистемах. Пока смогли ликвидировать 82 пожара. К сожалению, сильный ветер разносит огонь на значительные площади. По состоянию на 12:30 1 октября, погибли уже 9 человек, 14 госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до ​​Северодонецка, там лесные пожары угрожают 22 населенным пунктам (Болотенное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геёвка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино).

К тушению привлекли 1 тысячу 247 человек и 209 единиц техники. Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 6 основных очагах пожаров.

«К сожалению, есть погибшие и госпитализированные с отравлением угарным газом. Необходимо четко установить причины такого масштабного распространения огня. Приняли к сведению сообщение Генерального прокурора Ирины Венедиктовой относительно уголовных производств, начатых по факту пожаров. Учитываем также информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли стать причиной по крайней мере части этих пожаров в погодных условиях, установившихся в эти дни на линии разграничения», — говорится в сообщении Офиса президента.

Ранее в Штабе ООС сообщили, что масштабные лесные пожары в Луганской области были спровоцированы враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.

С 27 сентября спасатели ликвидировали масштабный лесной пожар, который вспыхнул в Краматорске. На месте ЧП работали 12 пожарно-спасательных отрядов.