Россия считает, что Украина фактически перестала выполнять Минские соглашения.

Такое заявление сделал полпред России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, комментируя заявление украинских властей о планах вернуть Донбасс на своих условиях.

Грызлов утверждает, что на официальном сайте президента Украины указано: «Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий».

Отметим, это обращение Офис президента Зеленого распространил в связи с увольнением заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина.

«Это принципиально противоречит самой основе Минских соглашений. (…) Безусловно, такая позиция юридически ничтожна, но политические последствия у нее катастрофичны. Украинская власть вынуждает представителей Донецка и Луганска принять ответные меры и не должна жаловаться, когда эти меры будут реализованы. Киеву лучше вернуться к исполнению «Минска», к исполнению своих прежних предвыборных обещаний», — утверждает Борис Грызлов.

Также он считает, что постановление Верховной Рады о местных выборах якобы нарушает Минские соглашения.

Как мы уже рассказывали ранее, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил «обойти» минские договоренности.

В то же время, президент России Владимир Путин утверждает, что Украина игнорирует полное соблюдение условий «минских соглашений».