Синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь — украинцев ждет еще неделя «бабьего лета», но концу месяца уже прогнозируются дожди со снегом.

Об этом говорится в материале «Сегодня».

Прогноз погоды на октябрь от Леонида Горбаня

Синоптик утверждает, что октября начнется с «бабьего лета». Его не испортят даже небольшие дожди, которые 3-4 октября возможны в отдельных областях, прежде всего на западе Украины. Но уже 4-го потеплеет до +16-18 градусов днем, это на 8-10 градусов выше, чем в последние дни сентября, на юге даже выше, до +20. Однако к 14 октября уже существенно похолодает: днем ниже 10 градусов тепла, возможны сильные дожди. Дожди за 3-4 дня постепенно ослабеют, но и температура понизится до среднесуточной в пределах 3-5 градусов тепла. То есть ночью при прояснениях возможны даже заморозки, прежде всего в северных регионах.

Конец октября, по его прогнозу, ожидается почти зимним: с 26-27 октября температура снизится до нуля, зарядят дожди. 29-31 октября ожидаются ночные морозы до -3-5 градусов. В отдельных регионах, прежде всего на севере и востоке страны, возможны дожди со снегом.

Прогноз погоды на октябрь от Украинского гидрометеорологического центра

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорит, что на большей части Украины во второй и третьей декадах октября произойдет переход средней суточной температуры через + 8 градусов в сторону снижения. При этом на юге и на Закарпатье похолодает ниже +8 градусов только в первой декаде ноября.

«Средняя месячная температура в октябре и в этом году предполагается 7-12 градусов тепла, в горах 6-7 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков ожидается 30-65 мм, в Карпатах местами 75-100 мм, что также в пределах средних многолетних значений», – подытожил Николай Кульбида.

Прогноз погоды на октябрь от погодных сайтов

Сервисы прогнозируют дождливые месяц. С 1 по 5 октября в Украине ожидается «бабье лето» с дневными температурами +20 градусов, а в южных регионах и выше, ночью +11-13 градусов. Затем зарядят дожди, они будут небольшими, но частыми. 7-8 октября возможно небольшое прояснение. Температура постепенно снизится до +12 градусов днем и до +6 градусов ночью. Осадки при этом не отступят: вплоть до 25 октября будет регулярно капать. К концу октября похолодает, до +5 и ниже. Однако погодные сайты заморозки и снег не прогнозируют.

Напомним, на выходных ливень затопил улицы и подвальные помещения Ивано-Франковска, что стало причиной блокирования движение автомобильного транспорта.