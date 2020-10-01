Лесные пожары в Луганской области распространились дальше и достигли населенного пункта Станица Луганская на линии разграничения.

Там загорелось множество домов, которые находятся на улице Донецкой, сообщает Станично-ЛуганскаяРГА в Facebook.

Ситуация в Станице Луганской на данный момент крайне сложная.

Тушение масштабных пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов улица Донецкая плотно обстреливалась боевиками.

На сегодня там осталось много взрывоопасных предметов, которые детонируют из-за высокой температуры.

«Мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» пожар частично повредил инфраструктуру. На данный момент пропускные операции приостановлены.

Как мы уже сообщали ранее, в Луганской области уже 146 пожаров в природных экосистемах. Пока смогли ликвидировать 82 пожара. К сожалению, сильный ветер разносит огонь на значительные площади. По состоянию на 12:30 1 октября, погибли уже 9 человек, 14 госпитализированы.

Также появилось мнение, что масштабные лесные пожары в Луганской области были спровоцированы враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.