Одну из известных столичных строительных компаний и несколько подконтрольных ей инвестиционных фондов уличили в выводе сотен миллионов долларов средств инвесторов в офшоры.

Подробности сообщает пресс-служба СБУ.

Было установлено, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они «работали» на основании обычных договоров купли-продажи квартир.

«Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций. Злоумышленники также искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их у аффилированного нерезидента. «Отмытые» средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения», — сообщают в СБУ.

Примерная сумма ущерба интересам государства через сделку с налогами за 2017-2020 годы составляет более 500 миллионов гривен.

Правоохранители провели десять обысков в офисах, жилых домах и квартирах, которые использовали участники схемы.

Была изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделок, неучтенные наличные средства. Продолжаются следственные действия.

Как мы уже сообщали ранее, Национальный банк Украины отозвал лицензию и ликвидировал банк «Аркада».

А также, президенту банка «Аркада», которые подозревается в хищении средств, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.