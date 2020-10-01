Цены на хлеб могут взлететь в Украине уже в ближайшее время. Среди основных причин — подорожание сахара, пшеницы и подсолнечного масла.

Кроме того, курс гривны обвалился почти на 20%.

Все это ведет к подорожанию товаров хлебной группы, объясняет вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко, передает «Интерфакс-Украина».

«С начала года стоимость пшеницы выросла на 40%, только за сентябрь — на 25%, что неминуемо приводит к росту цен на муку, которая составляет до 50% от себестоимости хлеба. Кроме того, только за последнюю неделю на 30% выросли цены на сахар, с начала года на 50% подорожало подсолнечное масло», — объясняет Дученко.

Также на 20% подорожали упаковка, энергоносители, логистические услуги.

«Из-за девальвации гривни выросла стоимость импортных комплектующих для хлебопекарного оборудования. Беспрецедентные карантинные меры безопасности, связанные с пандемией COVID-19, также привели к дополнительным расходам. Это не только дезинфекция или санитарный контроль, это и упаковка для всей продукции и переоборудование линий для ее использования. При этом поставщики не соглашаются на отсрочки платежей и работают преимущественно по предоплате, а для производителей хлеба розничные сети выставляют 30-дневную отсрочку оплаты», — отметил Дученко.

Он добавил, что в сложившийся ситуации нужно уже в ближайшее время готовиться к повышению цен на хлеб. Подорожание повлияет и на хлебобулочные изделия, а также кондитерскую группу.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцев ожидает существенный рост цен на продукты уже зимой 2021 года. Повышение цен будет вызвано возросшей инфляцией.

А также, цена на газ для населения в октябре месяце будет колебаться от 4,7 до 5 тыс. грн за тысячу кубометров.