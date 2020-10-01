В Украинском гидрометеорологическом центр озвучили прогноз погоды на 1 октября.

По всей территории страны ожидаются дожди и грозы. Грозы не будет только в Ужгороде (там сильный ливень), на крайнем севере и востоке, а также местами в центре.

«1 октября в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). В восточных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 1 октября в восточных, большинстве районов Днепропетровской, Одесской, Николаевской областей и в Крыму сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

Температура воздуха: на западе 14-16 градусов, в центре до 18 тепла, на востоке до 20, на юге до 20-21 градуса.

Синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь — украинцев ждет еще неделя «бабьего лета», но концу месяца уже прогнозируются дожди со снегом.