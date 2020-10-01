Погода в пятницу, 2 октября, в Украине будет облачной, влажной, с периодическими дождями.

Своим прогнозом в Telegram поделилась синоптик Наталка Диденко.

Существенные осадки, по ее словам, завтра маловероятны на востоке, а также в Сумской и Полтавской областях.

Температура воздуха будет высокой на юге и востоке: + 18 + 23 градуса, низкой на западе: + 14 + 17 градусов, на остальной территории: + 16 + 19 градусов.

В Киеве 2 октября будет облачным, с порывистым ветром и вероятностью дождя. Температура воздуха: +17 +18 градусов. К выходным потеплеет до + 19 + 22 градусов.

Синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь — украинцев ждет еще неделя «бабьего лета», но концу месяца уже прогнозируются дожди со снегом.

По Херсонской области пронесся мощный торнадо, который атаковал населенный пункт Великая Александровка.