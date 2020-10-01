В Одессе под суд отправили бывшего инспектора сектора ювенальной превенции Михаила Положенцева — куратора программы по противодействию домашнего насилия «Полина» подозревают в изнасиловании 17-летней девушки.

Подробности сообщает прокуратура Одесской области.

Ювенальные прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении инспектора по ювенальной превенции одного из районных отделов полиции в Одессе. Мужчину подозреваю в изнасиловании несовершеннолетней.

В прокуратуре напоминают, что инцидент произошел в конце января 2020 года. Из-за конфликта в семье, 17-летняя девушка покинула место своего проживания. После ее розыска и проведение профилактических бесед с ней и матерью, работник полиции, используя служебное положение, втерся в доверие к девушке. Через некоторое время милиционер, имея возможность влиять на потерпевшую, привел к себе домой, где совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

«Полицейский пока уволен из рядов правоохранительных органов. За это преступление законом предусмотрено до 12 лет лишения свободы», — отметили в прокуратуре.

Там также обратили внимание на то, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

В связи с этим имя подозреваемого не озвучивается. О том, что речь идет 29-летнем Михаиле Положенцевом пишет Telegram-канале «Киев Оперативный». По информации канала, семья считалась неблагополучной, дома часто вспыхивали конфликты, но при этом девочка хорошо училась.

Мужчина был одним из полицейских, которые проводили беседу с девушкой и составляли административный протокол.

Через некоторое время после знакомства Положенцев, который, по информации канала, занимал пост инспектора сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции, заманил девушку на встречу, изнасиловал, а после «выбросил» на остановке общественного транспорта.

Через несколько дней девушка решилась рассказать о преступлении своему учителю, который убедил ее обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Канал также утверждает, что в прокуратуре пытались затормозить дело, отправляя пострадавшую на психико-психиатрическую экспертизу. За это время подозреваемый успел уволиться и даже уехать за границу.

Однако, экспертиза показала, что на белье жертвы присутствуют биологические материалы с ДНК Положенцева. Поскольку подозреваемый на тот момент уже вернулся из Молдовы, следователи приняли решение его задержать и объявить подозрение.

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