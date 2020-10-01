В Украине в ближайшее время может появиться 4-5 новых лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19.

Такое громкое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский на брифинге в Ровенской области.

Также он заверил, что в Украину начнутся поставки вакцины от COVID-19, как только она появится.

«Ну и отдельно мы делаем некоторые вещи в Украине: и профилактические лекарства, и новые лекарства, которые будут применяться… У нас четыре или пять уже на выходе разных видов лекарств, которые проходят клинические испытания и будут помогать людям. Как я сказал, профилактика COVID-19 или будут смягчать сам процесс протекания болезни», – утверждает глава Украины.

Также в скором времени Украина намерена заключить контракты на поставки вакцины от COVID-19.

«Как только появится в той или иной стране вакцина, а сейчас во многих европейских странах и в мире заявляют о том, что есть вакцина, или она появится, или пройдут испытания, у всех разные этапы, то у нас будут контракты на поставки вакцины в Украину», – добавил он.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине официально объявили вторую волну COVID-19, несмотря на это, до сих пор за счет средств Фонда борьбы с коронавирусом не закупили ни одного аппарата искусственной вентиляции легких.

А также, суточная заболеваемость COVID-19 в Украине достигнет в ближайшие месяцы 7 до 9 тысяч случаев.