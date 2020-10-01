В Украине побит новый антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19 — 4069 новых случаев.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии заболели 213 028 человек.
Выздоровели 94 443 человека (+2083 за прошедшие сутки).
Умерли — 4193 (+64 за прошедшие сутки).
Коронавирус в Украине — статистика по областям на утро 1 октября
Винницкая обл — 6308 (+114)
Волынская обл — 8194 (+135)
Днепропетровская обл — 6088 (+266)
Донецкая обл — 3557 (+80)
Житомирская обл — 6088 (+165)
Закарпатская обл — 9918 (+99)
Запорожская обл — 4128 (+133)
Ивано-Франковская обл — 13837 (+137)
Кировоградская обл — 1127 (19)
Киев — 23155 (+377)
Киевская обл — 9279 (+140)
Львовская обл — 20590 (+240)
Луганская обл — 1091 (+42)
Николаевская обл — 3270 (+107)
Одесская обл — 13789 (260)
Полтавская обл — 2345 (+114)
Ровенская обл — 12554 (+143)
Сумская обл — 4435 (+212)
Тернопольская обл — 13767 (+253)
Харьковская обл — 19128 (+450)
Херсонская обл — 1168 (+34)
Хмельницкая обл — 6188 (+120)
Черновицкая обл — 14605 (+159)
Черкасская обл — 4165 (+143)
Черниговская обл — 4254 (+127).
Народный депутат от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич утверждает, что второй раз заболела COVID-19.
Накануне стало известно, что COVID-19 заболел и лидер «Европейской солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что остановить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции такими темпами в Украине, может помочь только жесткое соблюдение всех карантинных ограничений.