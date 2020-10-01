В Украине побит новый антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19 — 4069 новых случаев.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии заболели 213 028 человек.

Выздоровели 94 443 человека (+2083 за прошедшие сутки).

Умерли — 4193 (+64 за прошедшие сутки).

Коронавирус в Украине — статистика по областям на утро 1 октября

Винницкая обл — 6308 (+114)

Волынская обл — 8194 (+135)

Днепропетровская обл — 6088 (+266)

Донецкая обл — 3557 (+80)

Житомирская обл — 6088 (+165)

Закарпатская обл — 9918 (+99)

Запорожская обл — 4128 (+133)

Ивано-Франковская обл — 13837 (+137)

Кировоградская обл — 1127 (19)

Киев — 23155 (+377)

Киевская обл — 9279 (+140)

Львовская обл — 20590 (+240)

Луганская обл — 1091 (+42)

Николаевская обл — 3270 (+107)

Одесская обл — 13789 (260)

Полтавская обл — 2345 (+114)

Ровенская обл — 12554 (+143)

Сумская обл — 4435 (+212)

Тернопольская обл — 13767 (+253)

Харьковская обл — 19128 (+450)

Херсонская обл — 1168 (+34)

Хмельницкая обл — 6188 (+120)

Черновицкая обл — 14605 (+159)

Черкасская обл — 4165 (+143)

Черниговская обл — 4254 (+127).

Народный депутат от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич утверждает, что второй раз заболела COVID-19.

Накануне стало известно, что COVID-19 заболел и лидер «Европейской солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что остановить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции такими темпами в Украине, может помочь только жесткое соблюдение всех карантинных ограничений.