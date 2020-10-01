В результате боевых действий в Нагорном Карабахе под обстрелами погибли 19 мирных жителей.

Также, 55 человек с ранениями доставили в больницу, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Также в генпрокуратуре обвинили Армению в обстрелах по густонаселенным местам. Сообщается, что в результате интенсивных обстрелов с армянской стороны были повреждены 169 домов, а также 40 гражданских объектов.

«Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики принимает все необходимые меры для обеспечения преследования и наказания виновных в обстрелах мирного населения», – указано в информации.

Как мы уже рассказывали ранее, Азербайджан назвал единственное условие для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Они требуют вывода из региона вооруженных сил Армении.

Тем временем, армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила вертолет ВВС Азербайджана, он упал на территории Ирана.