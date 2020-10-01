Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила вертолет ВВС Азербайджана, он упал на территории Ирана.

Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, произошло это на южном направлении линии соприкосновения.

В Минобороны Арцаха (Арцах — историческая область в Закавказье, Республика Арцах — второе название НКР) говорят, что вертолет сбили непреднамеренно, но поскольку активные военные действия проходят рядом с границей с Ираном такие инциденты неизбежны:

«1 октября в южной части арцахско-азербайджанской конфликтной зоны, в районе Варазатумб (Леле Тепе), подразделения Армии обороны сбили боевой вертолет противника, разбившийся на территории Исламской Республики Иран. В Минобороны Республики Арцах заявляют, что это не является преднамеренным, поскольку военные действия, развязанные Азербайджаном, происходят очень близко к границе с Ираном, к сожалению, такие случаи неизбежны».

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что с утра 27 сентября по 30 сентября Армения понесла существенные потери в живой силе и военной технике и вынуждена была отступить с ранее занимаемых позиций и важных участков местности по всему фронту.

Накануне постоянный представитель Армении при Организации договора о коллективной безопасности Виктор Биягов заявил, что Армения готова решиться на военную помощь со стороны России. Биягов говорит, что турецкие специалисты служат в армии Азербайджана. Кроме того, Армения говорит, что там используют военную технику производства Турции.