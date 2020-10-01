Суточная заболеваемость COVID-19 в Украине достигнет в ближайшие месяцы 7 до 9 тысяч случаев.

Такой прогноз дал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью Суспільному.

«В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5000, и может составлять от 7 до 9000 случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе», — говорит Хабихт.

По его словам, в Украине передача вируса наблюдается в кластерах.

«Мы не сузили передачу кластерного распространения (социальные связи: семья, класс, работники одного отдела), к которому идет много стран Европы», — сказал представитель ВОЗ.

При этом по данным ВОЗ, в Украине только каждый четвертый человек регулярно моет руки, а каждый третий не соблюдает дистанцию. Одновременно с этим, более 40% лиц до сих пор посещают массовые мероприятия.

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан ранее заявлял, что в за счет средств Фонда борьбы с коронавирусом не закупили ни одного аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Украине вторые сутки фиксируют свыше 4 тысяч случаев заболевания COVID-19.