С 5 октября в Тернополе и Каневе, которые снова попали в «красную» зону карантина, будут действовать новые ограничения.

Подробности на своей странице в Facebook сообщает министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Так, в Каневе Черкасской области с понедельника, 5 октября, будут установлены ограничения на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом в городском сообщении, за исключением перевозок легковыми автомобилями (не более пяти человек, включая водителя, без учета лиц до 14 лет), а также служебными или арендованными автомобилями предприятий и учреждений при условии применения водителем и пассажирами средств индивидуальной защиты, с количеством пассажиров не превышающим количество мест для сидения и исключительно по маршрутам, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Национальной полиции.

А также в городе ограничивается посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

С 5 октября будет ограничен прием заведениями культуры, кинотеатрами, заведениями общественного питания, торгово-развлекательными центрами и другими заведениями развлекательной деятельности, спортзалами, фитнес-центрами и заведениями торгового и бытового обслуживания населения, кроме заведений торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, аптек и ветеринарных аптек, заведений торговли кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом.

Но, смогут принимать посетителей учреждения банковской и страховой деятельности, медицинской и ветеринарной практики, автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Разрешен прием посетителей компаниями, осуществляющими техническое обслуживание регистраторов расчетных операций, деятельность по ремонту компьютеров, бытовых выборов и предметов личного потребления, а также объектов почтовой связи. Также продолжать работу в условиях карантинных ограничений могут субъекты торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с применением адресной доставки заказа.

А еще в Каневе ограничивается посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

Тем временем, в Тернополе с 5 октября ограничивается посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения, а также устанавливаются ограничения работы субъектов хозяйствования и социальных учреждений, аналогичные установленным в Каневе.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине с 5 октября начнет действовать новый разделение карантинных зон, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем, в Киевской области уже 26 школ полностью переведены на дистанционное обучение, а еще 94 частично закрыты из-за случаев выявления COVID-19.