Семьям курсантов и офицеров, погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом 25 сентября, начали выдавать их тела.

Подробности сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

«Сегодня начата процедура выдачи тел родственникам погибших для захоронения», — сказано в сообщении.

Также в ГБР сообщили, что за неделю с момента авиакатастрофы, были проведены осмотры 26 тел с участием судебно-медицинских экспертов.

А у родственников погибших взяли образцы крови для проведения генетико-молекулярных экспертиз, чтобы опознать тела всех курсантов и офицеров.

Как мы уже рассказывали ранее, Вячеслав Золочевский – единственный курсант, которому удалось выжить в катастрофе Ан-26 под Чугуевом 25 сентября, до сих пор лечится в военном госпитале Харькова, но врачи констатируют, его состояние улучшается.

Также сообщается, что причиной катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом 25 сентября могла стать ошибка пилота при посадке на поле.