Евросоюз принял решение ввести санкции против Беларуси. Санкции коснутся 40 должностных лиц, но не самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Минск принял аналогичное решение в ответ.

МИД Беларуси цитирует издание «Корреспондент».

«Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков. На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций. То есть такая «награда» ждет каждого, кто искренне работает над улучшением двусторонних отношений, но не стоит в очереди, моля о клубной карте? Продемократический тоталитаризм — еще более напористый, чем коммунистический. Не только другие мнения, детали и нюансы, но даже очевидные факты априори отвергаются, если они не соответствуют «правильной идеологии», — говорится в заявлении.

В Минске также считают, что такие шаги ЕС отразятся на гражданах Беларуси, их безопасности, благосостоянии и экономике и на других сферах кооперации.

Беларусь уверена, санкции ввели в качестве карательной меры «за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство».

В МИД Беларуси заявили, что вводят ответные санкции против европейских чиновников, но публиковать их список не будут.

«Дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», — заявляют в МИД.

Как сообщалось ранее, Светлана Тихановская, которая представляет оппозицию Беларуси, приступила к формированию теневого правительства.

А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь и Россия имеют самодостаточную экономику и поэтому могут обойтись без Запада.