Появились подробности о состоянии кандидата на пост президента США Джо Байдена после новости о том, что Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией.

Подробности сообщает издание CNN.

Так, в штабе бывшего вице-президента Джо Байдена заявили, что Байден проходит тестирование на наличие COVID-19 еженедельно. Они заявили, что если у него подтвердится коронавирусна инфекция, общественность будет оперативно оповещена.

Отметим, на данный момент неизвестно, когда Байден последний раз сдавал анализы на наличие инфекции. Также не сообщается, пересекался ли Байден, его супруга или помощники лично с кем-либо из окружения Трампа.

Как предполагают в CNN, советница Трампа Хоуп Хикс, у которой обнаружили COVID-19, могла быть носителем инфекции уже во время поездки с главой Белого дома в Огайо для участия в дебатах.

Как мы уже рассказывали ранее, кандидаты в президенты США Дональд Трамп (республиканцы) и Джо Байден (демократы) во вторник провели первые дебаты в Кливленде, штат Огайо — кандидаты постоянно перебивали друг друга, унижали и использовали непарламентские выражения.