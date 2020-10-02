Главный редактор российского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде.

К сожалению, от полученных ожогов она скончалась на месте, сообщает издание Baza.

Как сообщил Telegram-канал LIFE SHOT, Славина сначала привязала себя к лавочке. Ее пытались потушить прохожие и сотрудники МВД.

По словам очевидцев, пламя вспыхнуло очень быстро и спасти женщину не смогли.

В то же время, издание «Нижний Новгород Онлайн» со ссылкой на ГУ МЧС сообщает о женщине, устроившей самосожжение у здания МВД, но не уточняет имени погибшей.

Ирина Славина за несколько часов до своей смерти опубликовала пост в Facebook — «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Накануне Славина сообщила, что у нее дома прошел обыск.

«Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского», — писала погибшая в соцсети.

В этот же день в отделении партии «Яблоко» в Нижнем Новогороде заявили, что прошли обыски у заместителя председателя отделения Алексея Садомовского и трех гражданских активистов.

Как утверждают в партии «обыски проходят в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, возбужденного против одного из жителей города.

Как мы уже рассказывали ранее, руководительница всеукраинской общественной организации «Объединение добровольцев» Елена Живко облила себя бензином и попыталась поджечь себя во Львове.

А также, в Деснянском районе Киева произошло чрезвычайное происшествие — мужчина совершил поджог магазина, после чего выпрыгнул из окна высотки.