Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Подольского района Киева, округ №78.
Должность: Заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты.
Депутатская фракция «Солідарність».
Биография, семья, хобби:
Родился 22 мая 1966 в Киеве.
Жена — Крикунова Светлана Юрьевна, дети — Елена, Владислав и Владислава.
Образование:
- В 1983 году — С отличием окончил среднюю школу №184.
- В 1989 году — С отличием окончил Киевский политехнический институт (КПИ) по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок», инженер-электрик.
- 1989-1992 гг. — ассистент кафедры общей и теоретической физики КПИ.
- 1992-1995 гг. — аспирант КПИ,
- В 1997 году — Защитил диссертацию, получил степень кандидата технических наук.
Трудовая деятельность:
Нецелевым образом было израсходовано 51,6 млн грн.
Юрий Крикунов влиял на формирование списка предприятий, которые получают налоговые льготы при трудоустройстве людей с ограниченными физическими возможностями.
На телеканале «1 + 1» в программе «Гроші» экс-главу Департамента социальной политики КГГА Юрия Крикунова обвинили в том, что он якобы наладил коррупционную сеть вместе со своими бывшими подчиненными.
Декларация:
В 2018 году Юрий Крикунов задекларировал 9 тыс долларов и 61,5 тыс грн.
Денежные активы его семьи составили 10 тыс долларов и 50 тыс грн.
Доход депутата составил 465,2 тыс грн, семьи — 839,9 тыс грн.
Из недвижимого имущества Юрию Крикунову принадлежит 6 квартир, 2 земельных участка, дачный домик, гараж и нежилое помещение.
Из ценного движимого имущества — автомобиль Volkswagen Caravelle.
Ссылки:
Общественная приемная: ул. Вышгородская, 23, (063) 821-10-73
Электронная почта: http://[email protected], [email protected]
Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/krukynov
Страница в Facebook: https://www.facebook.com/krikunov.yuriy