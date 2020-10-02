Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Подольского района Киева, округ №78.

Должность: Заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

Депутатская фракция «Солідарність».

Биография, семья, хобби:

Родился 22 мая 1966 в Киеве.

Жена — Крикунова Светлана Юрьевна, дети — Елена, Владислав и Владислава.

Образование:

В 1983 году — С отличием окончил среднюю школу №184.

В 1989 году — С отличием окончил Киевский политехнический институт (КПИ) по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок», инженер-электрик.

1989-1992 гг. — ассистент кафедры общей и теоретической физики КПИ.

1992-1995 гг. — аспирант КПИ,

В 1997 году — Защитил диссертацию, получил степень кандидата технических наук.

Трудовая деятельность:

Нецелевым образом было израсходовано 51,6 млн грн.

Юрий Крикунов влиял на формирование списка предприятий, которые получают налоговые льготы при трудоустройстве людей с ограниченными физическими возможностями.

На телеканале «1 + 1» в программе «Гроші» экс-главу Департамента социальной политики КГГА Юрия Крикунова обвинили в том, что он якобы наладил коррупционную сеть вместе со своими бывшими подчиненными.

Декларация:

В 2018 году Юрий Крикунов задекларировал 9 тыс долларов и 61,5 тыс грн.

Денежные активы его семьи составили 10 тыс долларов и 50 тыс грн.

Доход депутата составил 465,2 тыс грн, семьи — 839,9 тыс грн.

Из недвижимого имущества Юрию Крикунову принадлежит 6 квартир, 2 земельных участка, дачный домик, гараж и нежилое помещение.

Из ценного движимого имущества — автомобиль Volkswagen Caravelle.

Ссылки:

Общественная приемная: ул. Вышгородская, 23, (063) 821-10-73

Электронная почта: http://[email protected], [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/krukynov

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/krikunov.yuriy

Отчет депутата за 2018 год.