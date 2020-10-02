В Испании в регионе Мадрид ввели локдаун, который предварительно продлится две недели.

Подробности сообщает издание El Pais.

Как заявил министр здравоохранения Энрике Руис Эскудеро, ограничения на поездки вне региона вступают в силу в пятницу, 2 октября, в 22:00. С этого момента, «жители Мадрида могут беспрепятственно перемещаться по территории самого муниципалитета», в котором находятся.

Ограничения на свободу передвижения будут действовать на Мадрид и девять муниципалитетов региона, где проживают 4,5 млн человек.

А премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что меры, которые приняли в Мадриде, являются адекватными, но они недостаточны для борьбы с коронавирусом.

В то же время, власти мадридского региона заявили, что намерены подавать апелляцию на решение о локдауне в высший суд Мадрида.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине с 5 октября начнет действовать новый разделение карантинных зон, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем, в Киевской области уже 26 школ полностью переведены на дистанционное обучение, а еще 94 частично закрыты из-за случаев выявления COVID-19.