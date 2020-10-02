Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что ВС Азербайджана нанесли удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики — городу Степанакерт.

Об этом он пишет в Facebook.

По его словам, в результате обстрела со стороны Азербайджана в Степанакерте есть многочисленные разрушения и раненые: «В Степанакерте есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала спасательная служба». Власти Армении также опубликовали в сети видео удара ВС Азербайджана по мосту, который соединяет Армению и Карабах.

Telegram-канал Mash пишет, что в Степанакерте воет сигнал тревоги, а местные сообщают о 4 взрывах только за последние несколько минут.

Telegram-канал «Дождь» пишет: «Минобороны Армении заявляет, что ВС Азербайджана нанесли удар по Степанакерту. Наш корреспондент в Нагорном Карабахе Дмитрий Еловский сообщил, что слышал звук взрыва: «Звучит воздушная тревога. Снова слышны залпы орудий, на сей раз не одиночные, а серия из нескольких, около 4-5«.

Как сообщалось ранее, российская рок-певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников.

Главные новости о ситуации в Нагорном Карабахе:

Министерство обороны Армении 2 октября сообщало о сбитом в Нагорном Карабахе самолете Азербайджана;

Азербайджан заявляет, что вооруженные силы Армении интенсивно обстреливают села Агдамского района;

МИД Армении отзывает своего посла в Израиле для консультаций из-за поставок израильского вооружения Азербайджану.

Под обстрел в Нагорном Карабахе попали журналисты Le Monde и «Дождя».

Минобороны Азербайджана заявило, что на подконтрольных азербайджанской армии территориях НКР армянские добровольцы под разными предлогами «отказываются воевать»

Тем временем МИД Армении сообщил, что готов начать переговоры по прекращению огня в при участии Минской группы ОБСЕ

Минобороны Армении сообщило, что азербайджанская сторона нанесла удары по гражданским строениям Степанакерта.

Накануне Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что в результате боевых действий в Нагорном Карабахе под обстрелами погибли 19 мирных жителей, 55 человек с ранениями доставили в больницу.

Спикер Минобороны Армении Шушан Степанян сообщала, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила вертолет ВВС Азербайджана, он упал на территории Ирана. По ее словам, вертолет сбили непреднамеренно, но поскольку активные военные действия проходят рядом с границей с Ираном такие инциденты неизбежны.