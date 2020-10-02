На оккупированном Донбассе украинская сторона одержала очередную победу — стало известно о смерти опасного боевика «ЛДНР» Игоря Говорухи по прозвищу «Гавр».

Подробности сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Telegram .

Как он сообщил, предатель с Луганской области давно был внесен в базу сайта «Миротворец».

«Игорь Говоруха «Гавр» пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей», – написал военный.

Известно, что Говоруха Игорь Валерьевич родился 30 марта 1976-го в городе Брянка Луганской области.

По данным «Миротворца», боевик незаконного вооруженного формирования также ранее находился в местах лишения свободы.

Террорист «Гавр» умер не от боевого ранения, обстоятельства его ликвидации на Донбассе требуют уточнения в настоящее время.

Как мы уже рассказывали ранее, Сергей Сивохо, уволенный с поста советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса, прокомментировал отстранение Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Тем временем, Россия шантажируют украинскую делегацию в ТКГ, требуя изменить постановление Верховной Рады о проведении местных выборов.