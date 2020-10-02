От пневмонии умер известный врач Иван Венжинович из Тернопольской области, который стал символом борьбы с коронавирусом в Украине. Он скончался сегодня, 2 октября.

Подробности сообщает Почаевская районная клиническая больница на своей странице в Facebook.

В понедельник, 28 сентября, Венжинович попал в больницу с двусторонней пневмонией. Но тесты ПЦР-тест на коронавирус оказался негативным.

На плакаты, посвященные борьбе с COVID-19 он попал после того, как дал интервью Associated Press.

Журналисты делали репортаж о лечении COVID-19 в украинских больницах, в том числе и в той, где работал Иван Венжинович. Тогда и появилась фотография, которая быстро стала популярной и превратилась в символ борьбы с коронавирусом.

Иван Венжинович умер на 51 году жизни. В больнице, в которой в последние дни жизни он оказался пациентом, Иван проработал 25 лет. Все, кто его знал и работал с ним рядом отзываются о докторе как о самоотверженном борце за чужие жизни.

Администрация и коллектив больницы, в которой он работал, выражает в своем сообщении соболезнования его родным и коллегам.

«Пусть добрая светлая память навсегда останется в сердцах каждого, кого он знал, лечил, любил и уважал.», — говорится в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцы массово игнорируют противоэпидемические требования, из-за этого пик заболеваемости COVID-19 наступит к концу октября.

В связи с этим, суточная заболеваемость COVID-19 в Украине достигнет в ближайшие месяцы 7 до 9 тысяч случаев.