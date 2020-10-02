Приговор экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу, которого заочно засудили к 13 годам заключения, вступил в силу.

Как сообщил прокурор по делу Руслан Кравченко, Киевский апелляционный суд отклонил жалобы защиты стороны защиты.

«Только что Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы защиты Януковича и приговор оставил без изменений. С этого момента Янукович официально считается осужденным», — сообщил он.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы заочно.

Как мы уже рассказывали ранее, бывший президент Украины Виктор Янукович сбежал из страны, потому что в феврале 2014 года готовилась масштабная зачистка Майдана, которая могла привести к еще большему количеству жертв и настоящей войне.

Тем временем, Александр Дубинский (скандальный народный депутат от «Слуги народа») во время Революции Достоинства создавал антимайдановские фейки.

Одним из них была история о проститутках. Фейки делали по заказу ближайшего окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.