Россия шантажируют украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, требуя изменить постановление Верховной Рады о проведении местных выборов.

Об этом в интервью ТСН рассказал первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

«Шантаж… Называйте, как хотите. Есть вопросы, которые мы начинаем обсуждать, идет процесс обсуждения, принятия решения, ну, скажем, надо сделать что-то, договориться. Они сразу выдвигают вопрос: «Постановление ВР пренебрегает решениями ТКГ, поэтому мы не можем согласиться на выполнение этих решений». Мол, эти решения надо отложить, пока не будет изменено это постановление. То есть отсрочить, даже если уже договорились о чем-то и есть какие-то реальные успехи и шаги. Они даже предлагают записать это в документе, они соглашаются с чем-то, но реальное выполнение этого проводить только тогда, когда будет изменено постановление», – говорит Крачук.

Он также отметил, что россияне ищут и другие ультиматумы Украине. По его мнению, Украине нужно быть осторожной:

«Когда мы вчера собрались с членами уже нашей делегации, я откровенно всем сказал, что нет никаких возражений относительно того, что они их (ультиматумы — ред.) ищут и будут искать, и будут использовать любые наши неточности или даже высказывания. Они это будут использовать. Поэтому нам нужно быть очень и очень осторожными, соблюдать решения, принятые в ТКГ, международные нормы и принципы, потому что кроме ТКГ, Минского и Нормандского форматов никто не отменял нормы и принципы международного права».

Напомним, как сообщалось ранее, Витольда Фокина отстранили с поста первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Последним для Витольда Фокина стал скандал, который разгорелся после того, как он заявил, что не увидел “подтверждения войны” между Россией и Украиной.