Школьные осенние каникулы в Украине могут начаться раньше на 10 дней из-за подготовки к местным выборам.

Об этом заявил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Во время круглого стола «Местные выборы – 2020 и Covid-19» Ляшко объяснил, что перенос каникул планируется для того, чтобы подготовка к выборам и сами выборы не пересекались с образовательным процессом.

«Буквально вчера мы проводили очередную конференцию с нашими педагогами, поступило предложение до того времени, пока детей не отправят на каникулы, а такой вопрос рассматривается, каникулы хотим сделать на 10 дней раньше, чем было запланировано для того, чтобы образовательный процесс и подготовка к выборам и избирательный процесс не пересекались», – считает Ляшко.

На данный момент в Украине из-за пандемии действует запрет на посещение детских садов и школ посторонними людьми, в том числе родителями учащихся. Но избирательный процесс уже начался и участки открываются на территориях школ.

А на время выборов, нужно организовать отдельный вход для избирателей, а не позволять им заходить через тот же , которыми пользуются дети.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киевской области уже 26 школ полностью переведены на дистанционное обучение, а еще 94 частично закрыты из-за случаев выявления COVID-19.

А в Одесской области, в городе Килия, 10-классник попытался совершить суицид прямо в школе.