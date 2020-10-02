Сергей Сивохо, уволенный с поста советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса, прокомментировал отстранение Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Соответствующее обращение Сергея Сивохо опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

Он, в частности, выражает поддержку Фокину, уверяя, что того «затравили», как его самого до этого: «Мне это знакомо».

Он также добавил, что разделяет позицию уволенного из ТКГ Витольда Фокина: «За позицию ему респект. Теперь в команде мира плюс один игрок».

Напомним, последним для Витольда Фокина стал скандал, который разгорелся после того, как он заявил, что не увидел “подтверждения войны” между Россией и Украиной.

Нардеп от «Слуги народа» Александр Качура заявлял, что Фокина может заменить Маркиян Лубкивский.