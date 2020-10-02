Российская рок-певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников.

Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Отметим, Юлия Чичерина 2 октября публиковала у себя в Telegram снимок, сделанный в Ереване. А в Instagram был опубликован снимок, где она уже была в бронежилете с нашивками Вооруженных сил Армении с флагом республики и в военной каске.

Об обстреле сообщил также и военкор Семен Пегов. Чуть позже Telegram-канал Mash процитировал его слова:

“Чичерина на момент нашего разговора была в безопасности. Пряталась от обстрела в блиндаже. Была онлайн две минуты назад”.

Главные новости о ситуации в Нагорном Карабахе:

Министерство обороны Армении 2 октября сообщало о сбитом в Нагорном Карабахе самолете Азербайджана;

Азербайджан заявляет, что вооруженные силы Армении интенсивно обстреливают села Агдамского района;

МИД Армении отзывает своего посла в Израиле для консультаций из-за поставок израильского вооружения Азербайджану.

Под обстрел в Нагорном Карабахе попали журналисты Le Monde и «Дождя».

Накануне Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что в результате боевых действий в Нагорном Карабахе под обстрелами погибли 19 мирных жителей, 55 человек с ранениями доставили в больницу.

Спикер Минобороны Армении Шушан Степанян сообщала, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила вертолет ВВС Азербайджана, он упал на территории Ирана. По ее словам, вертолет сбили непреднамеренно, но поскольку активные военные действия проходят рядом с границей с Ираном такие инциденты неизбежны.