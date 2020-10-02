Стало известно, в какую сумму могла бы обойтись подготовка Украины к эпидемии коронавирусной инфекции.

Об этом рассказал нардеп Игорь Палица в эфире ток-шоу «Право на власть».

«Когда был жесткий карантин, страна не имела такого количества заболеваний. Я хочу ответить президенту. Люди ушли на карантин, потому что были напуганы. Они дали властям подготовиться. Они потеряли рабочие места, потеряли свой бизнес, города потеряли налоги, областные бюджеты потеряли налоги, республиканский бюджет потерял налоги. Власть не подготовилась. » — подчеркнул он.

Он утверждает, что 5 миллиардов гривен было бы достаточно для подготовки к противодействию болезни: обеспечить тестирование, койко-места с подачей кислорода и аппараты КТ.

«Одна лаборатория, которая сможет производить 1 тысячу тестов на сутки стоит 7 миллионов гривен. Это без общестроительных работ. За 1 миллиард гривен государство, если бы полгода не тянула кого-то за хвост, могло бы обеспечить 150 тысяч тестов в сутки по всей стране. Всего миллиард гривен! Еще за 2 миллиарда можно было бы профинансировать и обеспечить 100 тысяч кислородных точек для украинцев. Потому что когда говорят, что у нас есть койко-места, это профанация, они не обеспечены кислородом и не могут спасать жизни», — считает он.

А за 2 миллиарда гривен можно было бы купить 200 компьютерных томографов и раздать по 8-10 в каждую область.

Как мы уже рассказывали ранее, президент США Дональд Трамп заболел COVID-19.

Тем временем, в Украине рекордное количество новых больных COVID-19 за прошедшие сутки — 4633.