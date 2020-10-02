В Черниговской области девочки-подростки станцевали у мемориала погибшим воинам АТО. После этого полиция привлекла школьниц к ответственности.

Подробности сообщает Отдел коммуникации полиции Черниговской области.

Копы признаются, что увидели ролик с танцам в ходе мониторинга социальных сетей. Школьницы танцевали у мемориала погибшим воинам АТО на улице Центральной в поселке Талалаевка.

Личности подростков были установлены. Двум из них исполнилось 16 лет, поэтому полицейские составили в их отношении административные протоколы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»). За двух 13-летних девушек будут отвечать их родители по статье 184 КУоАП («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»).

Между тем позже в сети опубликовали новое видео, где девочки просят прощения за поступок, признаваясь, что не подумали, где танцуют.

😠Сьогодні зранку мені скинули ось це відео з одного Чернігівського пабліку. 😡Слів підібрати важко. Я не проти танців, я тільки за молодіжні рухи, але місце обране не те. Надіюсь це був не обдуманий крок з їх сторони, але якщо ні то сумно стає за таку молодь. Я сподіваюсь, що слідуюче відео буде з цими дівчатами на фоні пам'ятника з вибаченнями.Цей пам'ятник відкривали не для того. Gepostet von Богуслав Борсук am Dienstag, 29. September 2020

Як я писав у попередній публікації : "Я сподіваюсь, що наступне відео буде з цими дівчатами на фоні пам'ятника з вибаченнями".👆Надіюсь , що ця ситуація буде уроком і для них і не тільки. 👍Також дякую керівнику Поліція Талалаївського району Андрію Івановичу Водолазкіну за швидку реакцію на подію. Спільно поїхали до школи та зустрілись з директором та учасницями відео. Радий , що після проведеної бесіди з дівчатами вони все таки зробили правильний вибір.🕯Вічна Пам'ять Героям , які загинули захищаючи Незалежність та Суверенітет України 🇺🇦 Gepostet von Богуслав Борсук am Dienstag, 29. September 2020

🤔Стосовно останніх подій додам і я свій коментар:1️⃣ По ситуація з танцями біля пам'ятника: — відео першочергово… Gepostet von Богуслав Борсук am Donnerstag, 1. Oktober 2020

С начала 2020 года на Донбассе погибли 45 военнослужащих Украины.

29 августа в Кривом Роге открыли памятник погибшим в Донбассе — «Иловайский крест».