Сотрудница американского посольства и гражданка США Санвер Никаело, которая погибла при загадочных обстоятельствах в Киеве, была женой военного пресс-атташе. Без мамы остались четверо детей.

Источники ТСН отмечают, что расследовать ее гибель будут федеральные агенты из Штатов.

Журналисты сообщают, что американские агенты уже вылетели в Украину. Здание судмедэкспертизы, куда привезли тело женщины, пока охраняют полицейские.

Со своей стороны в Офисе президента пообещали оказать содействовать в расследовании смерти американки нашим и иностранным правоохранителям.

Как известно, женщину обнаружили на улице Толбухина возле железнодорожных линий с травмой головы. Она была госпитализирована, но от полученных травм скончалась, не приходя в сознание. У погибшей сотрудницы посольства была глубокая рана (около 4 см) на затылке. Правоохранители не исключат, что к избиению женщины может быть причастным мужчина, которому на вид 30-40 лет. Его рост 190-200 см, темные волосы (по бокам подстрижены), был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. Согласно еще одной версии трагедии, женщину зацепил движущийся поезд, приближение которого она не услышала. Ее нашли в наушниках на рабочей ветке. Вероятно, она была на пробежке.

Ранее сообщалось, что прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. В то же время, следствию не удалось установить организаторов и заказчиков убийства.